Нынешний сезон Серии А может возобновиться матчем "Аталанта" - Сассуоло".
Об этом сообщает Sky Sport Italia.
Чемпионат Италии был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Ранее была информация, что сезон возобновится 20 июня, однако игра в Бергамо состоится на день раньше.
В турнирной таблице Серии А первое место занимает "Ювентус", набравший 63 очка.
Сезон-2019/2020 в чемпионате Италии может возобновиться 19 июня матчем "Аталанта" - "Сассуоло"
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