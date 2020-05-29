Сезон-2019/2020 в чемпионате Италии может возобновиться 19 июня матчем "Аталанта" - "Сассуоло"

Нынешний сезон Серии А может возобновиться матчем "Аталанта" - Сассуоло".



Об этом сообщает Sky Sport Italia.



Чемпионат Италии был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Ранее была информация, что сезон возобновится 20 июня, однако игра в Бергамо состоится на день раньше.



В турнирной таблице Серии А первое место занимает "Ювентус", набравший 63 очка.