"Наполи" подпишет новый контракт с Зелинским

Полузащитник "Наполи" Петр Зелинский продолжит выступать за неаполетанцев.



Как сообщает Il Mattino, переговоры с игроком затянулись из-за пандемии коронавируса. Новый контракт с поляком будет рассчитан до 2024 года. Его зарплата составит 4,5 млн евро в год. В контракте Зелинского будет прописана сумма отступных в размере 100 млн евро.



В нынешнем сезоне 26-летний игрок провел 26 матчей и забил 2 гола.