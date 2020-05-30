В Италии выступили против раннего начала матчей
- Будет чуть сложнее играть в жару. Но я играл при температуре -10 градусов в России, и ничего.
Перед карантином мы демонстрировали отличный футбол, но нам следует подойти к каждой из 12 предстоящих игр как к последней. Мы верим, что "Дженоа" сможет сохранить прописку в Серии А, - приводит слова защитника Sky Sport Italia.
В нынешнем сезоне итальянец провел 14 матчей и забил 4 гола (все с пенальти).
Кришито выступал за "Зенит" с лета 2011 года по 2018 год. В составе питерского клуба футболист провел 155 матчей и забил 15 голов.
"Фиорентина" находится на 13-м месте в чемпионате Италии, имея в своем активе 25 очков. "Дженоа" занимает 18-е место, набрав 15 очков в 21 матче.
Кришито: сложнее играть в жару. Но я играл при температуре -10 градусов в России - и ничего
Капитан "Дженоа" и экс-игрок "Зенита" Доменико Кришито прокомментировал новость о раннем начале матчей Серии А.
Фото: Football24.ua
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