Футболист "Милана" Златан Ибрагимович в среду или четверг вернется в расположение команды.
Об этом сообщает Tuttosport. Отмечается, что футболист на этих днях должен вернуться из Швеции, где он находился на самоизоляции и восстанавливался после травмы.
Ибрагимович пройдет медосмотр, чтобы выяснить состояние поврежденной ноги. Также сообщалось, что ему не придется проходить обязательный 14-дневный карантин.
Форвард провел за "Милан" 10 матчей, в которых забил 4 гола.
Ибрагимович в ближайшее время вернется в расположение "Милана"
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