"Мы едины". Ибрагимович выложил ролик, в котором обнимаются дети с разным цветом кожи Форвард "Милана" Златан Ибрагимович отреагировал на волну погромов в США, которые были вызваны смертью чернокожего Джорджа Флойда. View this post on Instagram We are ONE A post shared by Zlatan Ibrahimovi? (@iamzlatanibrahimovic) on Jun 2, 2020 at 2:20pm PDT В текущем сезоне форвард провел за "Милан" 10 матчей, в которых забил 4 гола. "Black Lives Matter". Шевченко присоединился к акции против расизмаИгроки "Челси" встали на колени, присоединившись к движению в поддержку темнокожих людей Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 10:26 Опубликовал: Григорий Каленов Теги: Серия А Ибрагимович Милан Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5