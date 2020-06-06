"Рома" понесла рекордный убыток

За первые девять месяцев нынешнего сезона "Рома" понесла убыток в размере 126,4 миллионов евро.



Это рекордный убыток для римского клуба. За прошлый период убыток "Ромы" составил 29 миллионов евро.



Убыток связан с кризисом из-за пандемии коронавируса, а также из-за непопадания "Ромы" в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона.



В турнирной таблице чемпионата Италии "Рома" занимает пятое место, набрав в 26 матчах 45 очков.