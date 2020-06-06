Наставник "Фиорентины" Якини переболел коронавирусом

Президент "Фиорентины" Рокко Коммиссо сообщил, что главный тренер команды Джузеппе Якини переболел кронавирусом.



"В последние месяцы наш тренер также был болен, я об этом не знал. Он может рассчитывать на мою полную поддержку", - цитирует Коммиссо football-italia.



Ранее стало известно, что у 10 членов команды был выявлен коронавирус. При этом имена заразившихся не назывались.



Чемпионат Италии был приостановлен из-за пандемии коронавируса.



"Фиорентина" занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков в 26 турах.