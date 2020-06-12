Капитан "Лацио" близок к завершению игровой карьеры из-за травмы

Капитан "Лацио" Сенад Лулич может завершить карьеру футболиста.



Как сообщает Corriere di Roma, такое решение босниец может принять из-за травмы голеностопа, которую он получил в феврале. Восстановление игрока пошло не по плану и затянулось на долгий срок.



В случае, если к концу сезона Лулич не увидит заметного прогресса в своем лечении, то завершит карьеру.



В текущем сезоне полузащитник провел 27 матчей и забил 1 гол.