Роналду не забил пенальти впервые за полтора года

Ronaldo missing a Penalty when Juve need him the most pic.twitter.com/vGYLOTDvkC— Ryan (@MessiCF10) June 12, 2020
Как сообщает Чемпионат, португалец неизменно не забивает по одному пенальти в год, начиная с 2017. Будучи игроком "Реала", он не сумел забить "Малаге". В 2018 году Роналду не забил Ирану на "Мордовия Арене", выступая в составе сборной Португалии на чемпионате мира в России.
Несмотря на промах, "Ювентус" вышел в финал турнира из-за гола на выезде (предыдущий матч завершился в Милане 1:1).
Соперник "Ювентуса" определится сегодня вечером, во втором полуфинале сыграют "Интер" и "Наполи".