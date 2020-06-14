По данным La Gazzetta Dello Sport, 38-летний футболист не будет продлевать контракт с "россонери" из-за конфликта с руководством клуба.
Ранее Ибрагимович подверг критике гендиректора "Милана" за неграмотное управление клубом и решение снизить зарплаты во время пандемии коронавируса.
В прошлом месяца итальянские СМИ писали о том, что швед продлит контракт с "Миланом". Однако после конфликта такое развитие события маловероятно.
"Мы едины". Ибрагимович выложил ролик, в котором обнимаются дети с разным цветом кожи
"Милан" опроверг слухи о серьезной травме у Ибрагимовича
Ибрагимович покинет "Милан" из-за конфликта с руководством
Форвард Златан Ибрагимович покинет "Милан" в летнее межсезонье.
Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!