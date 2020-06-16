Ибрагимович может восстановиться от травмы к матчу с "Ромой"



Форвард " Милана " Златан Ибрагимович может сыграть в матче 28-го тура Серии А с "Ромой".

Фото: Global Look Press

Как сообщает TMW, в ближайшие дни 38-летний нападающий пройдет очередное обследование. Ибрагимович старается как можно скорее вернуться в строй. Однако клубные врачи призывают тренеров не форсировать возвращение шведа, так как есть возможность получить рецидив.



Поэтому матч с "Лечче" 22 июня Златан пропустит. Скорее всего, к матчу с "Ромой", который пройдет 28 июня, Ибрагимович восстановится.