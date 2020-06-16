Как сообщает TMW, в ближайшие дни 38-летний нападающий пройдет очередное обследование. Ибрагимович старается как можно скорее вернуться в строй. Однако клубные врачи призывают тренеров не форсировать возвращение шведа, так как есть возможность получить рецидив.
Поэтому матч с "Лечче" 22 июня Златан пропустит. Скорее всего, к матчу с "Ромой", который пройдет 28 июня, Ибрагимович восстановится.
Ибрагимович может восстановиться от травмы к матчу с "Ромой"
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович может сыграть в матче 28-го тура Серии А с "Ромой".
Фото: Global Look Press
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