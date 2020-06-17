Рангник договорился о том, чтобы возглавить "Милан"

Бывший главный тренер "Шальке"Ральф Рангник согласился возглавить "Милан".



Об этом сообщает Tuttosport. На этому посту 61-летний немецкий специалист сменит Стефано Пиоли.



Отмечается, что Рангник помимо того, что будет тренировать команду, также возьмет на себя в клубе всю спортивную работу.



"Милан" в нынешнем сезоне занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав в 26 турах 36 очков.