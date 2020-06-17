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Рангник договорился о том, чтобы возглавить "Милан"

Бывший главный тренер "Шальке"Ральф Рангник согласился возглавить "Милан".

Об этом сообщает Tuttosport. На этому посту 61-летний немецкий специалист сменит Стефано Пиоли.

Отмечается, что Рангник помимо того, что будет тренировать команду, также возьмет на себя в клубе всю спортивную работу.

"Милан" в нынешнем сезоне занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав в 26 турах 36 очков.


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Теги: Рангник Милан Серия А
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