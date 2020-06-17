- Это разочарование для клуба, ребят и болельщиков, но в данный момент мы не можем сделать намного больше, потому что нам не хватает резкости. Мы хорошо держим мяч, но не хватает остроты, чтобы превратить это в опасные моменты.
Роналду? Он в той же форме, что и другие, такие как Пауло Дибала и Дуглас Коста, ему не хватает остроты, чтобы делать то, что у него получается лучше всего, - цитирует Сарри Football Italia со ссылкой на RAI Sport.
В финальном матче Кубка Италии "Наполи" в серии послематчевых пенальти обыграл "Ювентус". Основное времени встречи закончилось вничью - 0:0. В серии пенальти подопечные Дженнаро Гаттузо победили со счетом 4:2.
Напомним, "Ювентус" пробился в полуфинал с помощью гола на выезде в матче, сыгранном еще до паузы, связанной с пандемией коронавируса. После нее туринцы сыграли с "Миланом" нулевую ничью, а нападающий "старой синьоры" Криштиану Роналду не реализовал пенальти, мяч угодил в штангу.
Сарри: Роналду? Ему не хватает остроты
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри поделился эмоциями после проигранного финального матча Кубка Италии.
Фото: Sportbox
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