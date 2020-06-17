Об этом сообщает Goal. В финальном матче Кубка Италии "Наполи" в серии послематчевых пенальти обыграл "Ювентус". Основное времени встречи закончилось вничью - 0:0. В серии пенальти подопечные Дженнаро Гаттузо победили со счетом 4:2.
До этого туринцы проиграли "Лацио" в матче за Суперкубок страны.
Роналду перешел в "Ювентус" в 2018 году из мадридского "Реала". Он провел за итальянскую команду 83 матча и забил 57 голов.
Роналду впервые в карьере проиграл два финала подряд
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду впервые за свою карьеру не смог победить в двух финальных матчах подряд.
Фото: Getty Images
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