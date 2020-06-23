"Наполи" уверенно одолел "Верону"

Голами в составе неаполитанцев отличились Милик и Лосано.
Чемпионат Италии, 27 тур
"Верона" - "Наполи" 0:2
"Верона" - "Наполи" 0:2
Голы: Милик, 38, Лосано, 90.
Верона: Сильвестри, Эмпереур, Кумбула, Ррахмани, Фараони, Лазович, Велозу, Амрабат, Цаканьи (Паццини, 70), Верре (Пессина, 77), Ди Кармине (Сальседо, 70)
Наполи: Оспина, Максимович, Ди Лоренцо, Хюсай (Гулам, 67), Кулибали, Аллан (Руис, 67), Демме (Лоботка, 72), Зелиньски, Инсинье, Милик (Мертенс, 72), Политано
Предупреждения: Фараони, 53, Кулибали, 58/