"Наполи" уверенно одолел "Верону"

Чемпионат Италии, 27 тур



"Верона" - "Наполи" 0:2

В рамках 27 тура Серии А команда Гаттузо оказалась сильнее "Вероны" (2:0).Голами в составе неаполитанцев отличились Милик и Лосано.Голы: Милик, 38, Лосано, 90.: Сильвестри, Эмпереур, Кумбула, Ррахмани, Фараони, Лазович, Велозу, Амрабат, Цаканьи (Паццини, 70), Верре (Пессина, 77), Ди Кармине (Сальседо, 70): Оспина, Максимович, Ди Лоренцо, Хюсай (Гулам, 67), Кулибали, Аллан (Руис, 67), Демме (Лоботка, 72), Зелиньски, Инсинье, Милик (Мертенс, 72), Политано: Фараони, 53, Кулибали, 58/