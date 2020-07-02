Бывшему игроку "Ювентуса" требуется пересадка печени. Он страдает от алкоголизма

Бывший футболист "Ювентуса" и сборной Уругвая Фабиан О'Нил нуждается в пересадке печени.



Как сообщает La Gazzetta dello Sport, экс-спортсмен был госпитализирован в одну из клиник Монтевидео. По словам дочери 46-летнего О'Нила, её отец находится в критическом состоянии.



Предполагается, что его смогут выписать из больницы в ближайшее время. Но бывшему футболисту необходима пересадка печени. В последние годы он страдал от алкоголизма.



О'Нил выступал за "Ювентус" с 2000 по 2001 годы. Также он поиграл за "Насьональ", "Кальяри" и "Перуджу". За сборную Уругвая футболист провёл 19 матчей.