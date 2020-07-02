Права на марроканца принадлежали "Реалу", но Хакими последние два сезона провёл в аренде в дортмундской "Боруссии".
Сумма сделки не называется. По данным ряда СМИ, миланцы заплатили за игрока около 45 млн евро.
Хакими подписал контракт до лета 2025 года. В минувшем сезоне он провёл за "Боруссию" 45 матчей, забил 9 мячей и отдал 10 результативных передач.
"Интер" объявил о переходе Хакими
Пресс-служба "Интера" объявила о переходе в итальянский клуб защитника Ашрафа Хакими.
Фото: ФК "Боруссия" Дортмунд
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