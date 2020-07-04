Роналду стал первым игроком "Ювентуса" с 1961 года, который забил 25 голов в одном сезоне Серии А

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду забил гол в матче 30-го тура в ворота "Торино" и стал обладателем очередного достижения.
Фото: Global Look Press
Форвард стал первым игроком туринского клуба с сезона 1960/1961, которому покорилась отметка в 25 забитых мячей за сезон в чемпионате Италии. Он повторил рекорд аргентинца Омара Сивори, который выступал за "Ювентус" с 1957 по 1965 и был обладателем "Золотого мяча".

Криштиану Роналду провел в Серии А текущего сезона 26 матчей, забил 25 голов (9 - с пенальти) и отдал 5 голевых передач.

"Ювентус" идет на первом месте таблицы, имея в активе 75 очков. Идущий следом "Лацио" отстает на 7 баллов.


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Теги: Роналду Ювентус Серия А
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