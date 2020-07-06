Гаттузо: в последние несколько лет "Наполи" всегда спотыкался, когда нужно было сделать шаг

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу над "Ромой" (2:1).



Отметим, что команда Гаттузо победила в шести из семи последних матчей чемпионата.



"Большинство игроков нашего нынешнего состава останутся в команде на следующий сезон, так что мы должны выработать менталитет победителей. Думать не о личных интересах, а о командных. Мы должны мыслить как команда.



В последние несколько лет "Наполи" всегда спотыкался, когда нужно было сделать шаг вперед. Команда была психологически слабой – вот над этим мне и нужно поработать", - приводит слова тренера Football Italia.



Отметим, что после 30-ти туров Серии А "Наполи" занимает шестое место в чемпионате.