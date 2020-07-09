Хорватом интересуется "Фиорентина". Ранее сообщалось, что за форвардом также следит и "Локомотив". 34-летний хорват просит у московского клуба двухлетний контракт, по которому будет зарабатывать 4 млн евро за сезон.
Более того, сообщалось об интересе к игроку со стороны "Фенербахче" и "Галатасарая". Сам Марио предпочитает продолжить карьеру в Италии. Напомним, на протяжении четырех лет нападающий выступал за "Ювентус".
5 июля хорватский футболист разорвал контракт с катарским клубом "Аль-Духайль", куда перешел в зимнее трансферное окно из "Ювентуса". Также Манджукич успел поиграть за "Марсонию", "Загреб", "Динамо Загреб", "Вольфсбург", "Баварию" и мадридский "Атлетико".
Источник: Fiorentinanews
"Фиорентина" интересуется Манджукичем. Игрока хочет подписать и "Локомотив"
Нападающий Марио Манджукич может вернуться в Серию А.
Фото: Getty Images
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