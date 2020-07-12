Полузащитник "Интера" на своем Rolls-Royce в нетрезвом виде проехал на красный свет. Игрока лишили прав

Футболист в ночь с пятницы на субботу за рулем своего Rolls-Royce Cullinan, стоимость которого составляет 350 тысяч евро, проехал на красный свет в Милане. У Брозовича в крови был превышен уровень допустимого алкоголя. Все это стало причиной лишения водительской лицензии.
Брозович в текущем сезоне провел 35 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.
Brozovic in Rolls Royce brucia il rosso: alcoltest e patente ritirata https://t.co/ud0feVcolH pic.twitter.com/8e4VddEn9l— Corriere della Sera (@Corriere) July 12, 2020