Спортивный директор "россонери" Паоло Мальдини подчеркнул, что специалист возглавил команду в трудный период и помог ей преодолеть кризис. Клуб уверен, что именно Пиоли сможет построить игру, которая будет радовать болельщиков и приносить результат.
До этого "Милан" планировал подписать контракт с Ральфом Рангником, однако вчера стало известно, что стороны не договорились.
Источник: сайт "Милана"
Пиоли подписал контракт с "Миланом" до 2022 года
"Милан" и тренер Стефано Пиоли подписали соглашение, рассчитанное до 2022 года.
Фото: Getty Images
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