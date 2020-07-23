Для этого форварду нужно оформить три мяча в оставшихся трех турах чемпионата Италии. Сейчас у Чиро 31 результативный удар по воротам. Только Антонио Анджелилло (33 гола в сезоне-1958/1959) и Феличе Борель (32 гола в сезоне-1933/1934) забивали больше.
"Лацио" до конца текущего розыгрыша еще предстоит сыграть с "Вероной", "Брешиа" и "Наполи".
30 забитых мячей у нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. Он также имеет шансы на установление рекорда.
Источник: твиттер OptaPaolo
Иммобиле близок к историческому рекорду в чемпионате Италии
Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле может стать рекордсменом по числу забитых голов в одном сезоне Серии А.
Фото: Reuters
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