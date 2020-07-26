Сестра Роналду опубликовала фото футболиста с короной на голове Сестра форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду Эльма Авейру в инстаграме поздравила брата с победой в Серии А."Я всегда буду гордиться тобой", — написала Эльма.На фотографии у португальца на голове изображена корона. View this post on Instagram ?s e ser?s sempre meu orgulho ????????? A post shared by Elma Aveiro (@elma_oficial) on Jul 26, 2020 at 3:04pm PDT "Ювентус" в 36-м туре Серии А обыграл "Сампдорию" и досрочном стал чемпионом Италии. Роналду в нынешнем сезоне забил 31 гол в 32 матчах. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 15:42 Опубликовал: Дмитрий Кондратьев Теги: Роналду Ювентус Нашли ошибку в статье? Напечатать (1) 20 1 2 3 4 5