Дибала получил травму

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала получил травму.



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Как сообщает пресс-служба клуба, у аргентинца выявили растяжение мышц левого бедра. О сроках восстановления пока не сообщается.



"Ювентус" в 36-м туре чемпионата Италии обыграл "Сампдорию" и досрочно стал чемпионом. В активе туринцев 83 очка за два тура до конца сезона.



Дибала в нынешнем сезоне забил 11 голов в 33 матчах.