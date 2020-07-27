Как сообщает пресс-служба клуба, у аргентинца выявили растяжение мышц левого бедра. О сроках восстановления пока не сообщается.
"Ювентус" в 36-м туре чемпионата Италии обыграл "Сампдорию" и досрочно стал чемпионом. В активе туринцев 83 очка за два тура до конца сезона.
Дибала в нынешнем сезоне забил 11 голов в 33 матчах.
Дибала получил травму
Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала получил травму.
Gettyimages
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