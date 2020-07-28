"Аталанта" - лидер среди команд топ-5 лиг по количеству голов из-за пределов штрафной

"Аталанта" в матче 37-го тура чемпионата Италии обыграла "Парму" благодаря двум голам из-за пределов штрафной.

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Таким образом, на счету клуба уже 20 забитых мячей дальними ударами. Итальянцы опережают по этому показателю "Манчестер Сити", которые поразили ворота выстрелами с такой дистанции 17 раз.



"Аталанта" располагается на 3-й строчке таблицы, имея в активе 78 очков. Команда может побороться за вторую строчку - у "Интера" всего на балл больше. До конца розыгрыша остался один тур.



"Ювентус" стал чемпионом Италии в 9-й раз подряд.



Источник: твиттер Stats Foot