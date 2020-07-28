Швейцарец дал понять, что сам будет искать себе новую команду, если в "Милане" на него не рассчитывают. Во второй части сезона-2019/20 Родригес на правах аренды выступал за "ПСВ". Его соглашение с итальянским клубом действует до 2021 года.
Ранее сообщалось, что "железнодорожники" не рассматривают варианты с обменом 24-летнего хавбека на игроков "Милана". Московский клуб рассчитывает получить за Миранчука 20 миллионов евро.
Россиянин в минувшем сезоне провел 27 матчей в РПЛ, забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.
Источник: журналист Джанлука Ди Марцио
Защитник "Милана" Родригес отказался от участия в сделке с Миранчуком
Защитник "Милана" Рикардо Родригес не хочет переезжать в Россию, он ответил отказом на сделку "россонери" и "Локомотива" по трансферу Алексея Миранчука.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!