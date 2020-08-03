Во время игры с "Локомотивом" в Лиге чемпионов 22 октября португалец был недоволен уровнем игры своей команды. После матча он озвучил свое раздражение на встрече с Андреа Аньелли, Павелом Недведом, Джанлуджи Буффоном и своим агентом Жорже Мендешом.
Там же Роналду рассуждал о желании перейти в "ПСЖ". Он говорил, что мечтал бы играть с Неймаром и Килианом Мбаппе. С бразильцем Роналду связывают теплые отношения, а француз восхищает его. Также он мечтал жить и играть в Париже, где он стал чемпионом Европы в 2016 году.
Из-за коронавируса Криштиану оставил планы переехать во Францию. Шансы на его уход из туринской команды были высоки.
"Ювентус" в нынешнем сезоне досрочно стал чемпионами Италии. На счету португальского футболиста 31 гол в 33 матчах. Роналду занял второе место в гонке бомбардиров, уступив Чиро Иммобиле.
Истчник: France Football
Роналду был недоволен игрой "Ювентуса" в Лиге чемпионов и хотел перейти в "ПСЖ"
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду выражал желание перейти в "ПСЖ".
Фото: Getty Images
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