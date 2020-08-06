Санчес официально перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Интер"

"Интер" на официальном сайте объявил о переходе нападающего "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса.

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Футболист расторг контракт с "МЮ" и перешел в "Интер" на правах свободного агента.



Соглашение с чилийцем рассчитано до 2023 года.



В прошлом сезоне Санчес выступал за "Интер" на правах аренды. В 22 матчах форвард забил 4 гола и сделал 9 ассистов.