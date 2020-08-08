Итальянские СМИ сообщили, что "Ювентус" уволил Сарри

Итальянские СМИ сообщили, что "Ювентус" уволил Сарри



Накануне "Ювентус" не смог выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов. Туринцы в ответном матче 1/8 финала победили "Лион" со счётом 2:1, но проиграли по сумме двух матчей за счёт гола соперника на чужом поле.



Ранее "Ювентус" также не смог выиграть Кубок Италии. В финале турнира туринцы уступили в серии пенальти "Наполи".



В то же время "Ювентус" вновь выиграл Скудетто. По данным Sky Sport Italia, этого оказалось недостаточно, а руководство решило уволить тренера.