Сарри может получить от "Ювентуса" 20 млн евро в виде неустойки

8 августа главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри был отправлен в отставку.

Фото: ФК "Ювентус"

По данным Football Italia, в случае, если соглашение со специалистом будет расторгнуто не по обоюдному согласию, то туринский клуб должен будет выплатить Сарри 20,3 млн евро как неустойку.



Контракт с 61-летним специалистом был рассчитан до 2022 года, а его зарплата составляла 5,5 миллионов евро в год.