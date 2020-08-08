Сестра Роналду - футболисту: ты не можешь сделать все в одиночку

Сестра нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Эльма Авейру поддержала футболиста.
eveningexpress.co.uk
Напомним, вчера туринский клуб в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов на своем поле встречался с "Лионом". Встреча завершилась победой "Ювентуса" со счетом 2:1, но за счет гостевого гола французский клуб прошел в четвертьфинал турнира.

"Ты сделал всё что было возможно, и я горжусь, видя твою игру и самоотдачу. Но, к сожалению, ты не можешь сделать всё в одиночку. Это просто невозможно! Ты сделал всё что мог и по-прежнему остаёшься лучшим", - написала сестра португальца в инстаграме.

"Ювентус" в минувшем сезоне выиграл чемпионат Италии и дошел до финала Кубка страны, где проиграл "Наполи".

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Роналду Ювентус Серия А
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Кучаев: легко с "Химками" никому не будет 1
"Крылья Советов" проиграли "Велесу", Гацкан и Чернов были удалены 2
Гунько - о матче с ЦСКА: могли додавить, но так сложилось 4
Сестра Роналду - футболисту: ты не можешь сделать все в одиночку
Гончаренко - о травме Дзагоева: зная его, можно ожидать все 3
ЦСКА побеждает без Влашича, Дзагоев забивает, но получает новую травму
Сарри может получить от "Ювентуса" 20 млн евро в виде неустойки 1
Карпин: в головах футболистов все начинается заново
"Оренбург" минимально переиграл "Нефтехимик"
ЦСКА благодаря голам Кучаева и Дзагоева обыграл "Химки" 16
"Тамбов" и "Ростов" определились с составами на матч 1
Новым главным тренером "Ювентуса" может стать Пирло 1
"Акрон" обыграл "Шинник", "Спартак-2" и "Торпедо" сыграли вничью
Дзагоев забил первый гол за полтора года 1
Мещеряков рассказал, почему Семин не был приглашен на награждение 1
Стало известно, почему Влашич не играет с "Химками" 2
Впервые с 1999 года в старте ЦСКА вышли 11 игроков с российским паспортом 9
Болельщики "Химок" подняли баннер в честь возвращения в РПЛ спустя 11 лет
Смолов отреагировал на слухи об интересе "Фенербахче"
Смолов - болельщикам "Локомотива": складывается впечатление, что мы вам неинтересны 1
"Ювентус" объявил об увольнении Сарри с поста главного тренера 9
Чорлука вступил в спор с болельщиком, который обвинил игроков "Локомотива" в отсутствии амбиций 1
Баринов - фанатам: вы должны гнать нас вперёд! Мы - не руководство! 3
Итальянские СМИ сообщили, что "Ювентус" уволил Сарри 2
Чорлука эмоционально поговорил с фанатами "Локомотива", устроившими перепалку с Кикнадзе 4
Стали известны составы на матч "Химки" - ЦСКА. У красно-синих ни одного легионера в старте 13
Кикнадзе устроил перепалку с фанатами "Локомотива" на встрече с болельщиками 8
Сёмин: меня не пригласили на вручение серебряных медалей "Локомотива"
"Локомотив" объявил о переходе Лисаковича 5
Болельщики "Локомотива" освистали Кикнадзе на встрече с командой 3
Все новости