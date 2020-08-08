Сестра Роналду - футболисту: ты не можешь сделать все в одиночку

Сестра нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Эльма Авейру поддержала футболиста.

eveningexpress.co.uk

Напомним, вчера туринский клуб в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов на своем поле встречался с "Лионом". Встреча завершилась победой "Ювентуса" со счетом 2:1, но за счет гостевого гола французский клуб прошел в четвертьфинал турнира.



"Ты сделал всё что было возможно, и я горжусь, видя твою игру и самоотдачу. Но, к сожалению, ты не можешь сделать всё в одиночку. Это просто невозможно! Ты сделал всё что мог и по-прежнему остаёшься лучшим", - написала сестра португальца в инстаграме.



"Ювентус" в минувшем сезоне выиграл чемпионат Италии и дошел до финала Кубка страны, где проиграл "Наполи".