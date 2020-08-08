Напомним, что вчера стало известно о назначении экс-полузащитника сборной Италии на пост главного тренера "Ювентуса". Ранее был уволен Маурицио Сарри.
Сообщается, что в ближайшее время в команде произойдут кадровые перестановки. "Юве" покинут форвард Гонсало Игуаин, полузащитники Сами Хедира и Дуглас Коста.
По информации журналистов, в приоритете у нового тренера итальянского клуба центральный нападающий и полузащитник.
Источник: "Твиттер" журналиста Николо Скиры
Роналду: мы должны реализовать самые высокие ожидания наших фанатов
Источник: "Юве" покинут Игуаин, Хедира и Коста
В сети появились трансферные планы нового наставника "Ювентуса" Андре Пирло.
Фото: sbnation
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