Источник: "Юве" покинут Игуаин, Хедира и Коста

В сети появились трансферные планы нового наставника "Ювентуса" Андре Пирло.

Фото: sbnation

Напомним, что вчера стало известно о назначении экс-полузащитника сборной Италии на пост главного тренера "Ювентуса". Ранее был уволен Маурицио Сарри.Сообщается, что в ближайшее время в команде произойдут кадровые перестановки. "Юве" покинут форвард Гонсало Игуаин, полузащитники Сами Хедира и Дуглас Коста.По информации журналистов, в приоритете у нового тренера итальянского клуба центральный нападающий и полузащитник.