Подруга Роналду выложила откровенное фото Девушка нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес выложила пикантный снимок в своём "Инстаграме". View this post on Instagram ?? A post shared by Georgina Rodr?guez (@georginagio) on Aug 10, 2020 at 6:23am PDT Роналду и Родригес встречаются с 2016 года.В прошедшем сезоне Криштиану провёл в рамках Серии А 33 матча, забил 31 гол и сделал шесть ассистов. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 12:08 Опубликовал: Григорий Каленов Теги: Серия А Ювентус Роналду Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5