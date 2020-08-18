Подруга Роналду опубликовала откровенное фото в белом купальнике Девушка нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес выложила пикантный снимок в своём "Инстаграме". Португальский форвард начал встречаться с Джорджиной в 2016 года. В прошлом сезоне Криштиану Роналду провёл в рамках Серии А 33 матча и забил 31 мяч. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 17:29 Опубликовал: Соловей Павел Теги: Серия А Роналду Ювентус Нашли ошибку в статье? Напечатать (1) 20 1 2 3 4 5