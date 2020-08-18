Подруга Роналду опубликовала откровенное фото в белом купальнике

Девушка нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес выложила пикантный снимок в своём "Инстаграме".
Подруга Роналду опубликовала откровенное фото в белом купальнике


Португальский форвард начал встречаться с Джорджиной в 2016 года.

В прошлом сезоне Криштиану Роналду провёл в рамках Серии А 33 матча и забил 31 мяч.

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Теги: Серия А Роналду Ювентус
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