"Дженоа" рассматривает кандидатуру Карреры на пост главного тренера команды. Бывший наставник "Спартака" является не единственным претендентом на этот пост. Также "Дженоа" ведет переговоры с главным тренером "Специи" Винченцо Итальяно.
В минувшем чемпионате Греции АЕК под руководством Карреры занял третье место.
Источник: Sky Italia
Бывший тренер "Спартака" Каррера может возглавить "Дженоа"
Главный тренер АЕКа Массимо Каррера может вернуться в Италию.
Фото: globallookpress.com
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