Футболиста рассчитывает подписать "Бенфика". Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Мариу в прошлом сезоне на правах аренды выступал за "Локомотив". В 18 матчах португалец забил 1 гол и сделал 5 голевых передач. "Локомотив" не стал выкупать полузащитника из-за его трансферной стоимости.
"Бенфика" может подписать Жоау Мариу
Полузащитник "Интера" Жоау Мариу может продолжить карьеру в Португалии.
Фото: © РИА Новости
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