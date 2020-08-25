"Рома" объявила о трансфере Педро

I dettagli sull'arrivo di Pedro in giallorosso ???— AS Roma (@OfficialASRoma) August 25, 2020
? https://t.co/5sCZpCx3fu#ASRoma pic.twitter.com/IghNpUIW9S
Контракт испанца с римским клубом рассчитан до лета 2023 года, сообщает пресс-служба итальянской команды. Педро отметил, что взволнован новым вызовом и приложит максимум усилий для достижения высоких целей.
Ранее 33-летний футболист выступал за "Барселону" и "Челси". За лондонский клуб Педро провёл 137 матчей, в которых отличился 29 забитыми мячами.