"Рома" объявила о трансфере Педро

Бывший полузащитник "Челси" Педро Родригес стал футболистом "Ромы".





Контракт испанца с римским клубом рассчитан до лета 2023 года, сообщает пресс-служба итальянской команды. Педро отметил, что взволнован новым вызовом и приложит максимум усилий для достижения высоких целей.Ранее 33-летний футболист выступал за "Барселону" и "Челси". За лондонский клуб Педро провёл 137 матчей, в которых отличился 29 забитыми мячами.