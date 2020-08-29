Кавани отказался переходить в "Ювентус" из-за привязанности к "Наполи"

"Ювентус" был заинтересован в услугах уругвайского форварда Эдинсона Кавани.

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Сообщается, что Кавани, ставший свободным агентом, отказал туринцам из-за любви фанатов "Наполи", за который он выступал с 2010 по 2013 год. За неаполитанцев уругваец забил 104 гола в 138 матчах.



30 июня контракт Кавани с "ПСЖ" истек и он стал свободным агентом.



Источник: Sky Sport Italia