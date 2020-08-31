— Для Миранчука это хороший переход. В настоящее время "Аталанта" занимает одну из лидирующих позиций в итальянском чемпионате. Они успешно выступают в Европе. Миранчук же — игрок универсальный, он идеален для стиля игры "Аталанты".
По своим техническим характеристикам он прекрасно подходит команде. И приезжает в Италию он вовремя: ему скоро 25 — это оптимальный возраст для того, чтобы заиграть в одном из топовых чемпионатов, ведь в 20 лет есть риск затеряться, — рассказал специалист в интервью "СЭ".
Напомним, 24-летний Миранчук обошелся "Аталанте" в 14 млн евро. Сообщалось, что итальянский клуб согласился на условия "Локомотива" во время матча последних с "Зенитом" (0:0).
В нынешнем сезоне Миранчук отыграл четыре матча в чемпионате России, забил два гола и отдал голевую передачу.
Экс-тренер сборной Италии: Миранчук идеален для стиля игры "Аталанты"
Бывший тренер сборной Италии Луиджи ди Бьяджо прокомментировал переход полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука в "Аталанту".
Фото: ФК "Локомотив"
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