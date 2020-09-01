Экс-спортдиректор "Барселоны" и "Милана": я бы тоже подписал Миранчука

Бывший спортивный директор "Барселоны" и " Милана " Арьедо Брайда прокомментировал переход полузащитника Алексея Миранчука из " Локомотива " в "Аталанту".

Фото: ФК "Локомотив"

- Видел его игру. Мне он показался очень хорошим хавбеком. Я бы тоже его подписал. Думаю, подключение к атаке из глубины - его сильное качество. Ему удобнее действовать в центре, чем на фланге, но тут все будет зависеть от того, в какой роли его видит тренер.



Сложно делать сравнения. Но если бы мне пришлось все-таки назвать имя, я бы рискнул сказать, что на поле он может быть немного похож на Пашалича, - приводит слова Брайду Calciomercato.



Напомним, Миранчук в ближайшее время будет официально представлен футболистом "Аталанты". Вчера, 1 сентября, россиянин прибыл в Италию. 24-летнему футболисту осталось пройти медицинское обследование.



В нынешнем сезоне на счету Миранчука 4 матча, в которых он забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.