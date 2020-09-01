Миранчук - о прибытии в Италию: я счастлив

Полузащитник " Локомотива " Алексей Миранчук дал короткий комментарий по прибытии в Бергамо.

Фото: ФК "Локомотив"

- Я счастлив, - цитирует Миранчука сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.



Напомним, полузащитник в ближайшее время будет официально представлен футболистом "Аталанты". Вчера, 1 сентября, россиянин прибыл в Италию. 24-летнему футболисту осталось пройти медицинское обследование.



В нынешнем сезоне на счету Миранчука 4 матча, в которых он забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.