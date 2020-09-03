Защитник "Ювентуса" может перейти в "Аталанту"

Защитник "Ювентуса" Кристиан Ромеро может продолжить карьеру в "Аталанте".

Фото: ФК "Ювентус"

Как сообщает журналист Джанлуки Ди Марцио, "Аталанта" намерена взять игрока в аренду на два года. Также у клуба из Бергамо будет право возможного выкупа футболиста.



Ромеро выступает за туринский клуб с 2019 года. В прошлом сезоне на счету 22-летнего аргентинца 30 матчей за "Дженоа" на правах аренды и 1 забитый мяч.