Третий комплект формы миланского клуба выполнен черно-серых цветах.
"Форма отражает стиль футболок 1990-х годов", - говорится в сообщении "Интера".
"Интер" показал третий комплект формы на новый сезон
"Интер" презентовал новую форму на сезон 2020/21.
? | THIRD KIT— Inter (@Inter_en) September 7, 2020
Black and dark grey horizontal stripes, here's the third jersey for 20/21!
Discover more ? https://t.co/dlPcVt06a1@nikefootball pic.twitter.com/qJeZn5hhw3
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