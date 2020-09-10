"Я прошел все тесты, которые заняли четыре часа. Чувствую себя уже лучше, приступаем к восстановлению", - сказал Миранчук в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.
Напомним, что Алексей Миранчук получил травму в матче 4-го тура РПЛ со "Спартаком". На восстановление игроку понадобится около месяца.
Алексей Миранчук заявил, что приступает к восстановлению
Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук рассказал о своем физическом состоянии.
Фото: ФК "Аталанта"
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