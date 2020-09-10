Игуаин согласовал с "Ювентусом" разрыв контракта

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин близок к уходу из туринского клуба.

Фото: AS

32-летний форвард согласовал с "Ювентуом" разрыв контракта, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.



Ожидается, что Игуаин продолжит карьеру в "Интер Майами". В этот клуб аргентинский нападающий перейдет на правах свободного агента.



В прошлом сезоне Серии А Игуаин в составе "Ювентуса" провел 32 матча и забил 8 мячей.