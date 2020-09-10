32-летний форвард согласовал с "Ювентуом" разрыв контракта, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.
Ожидается, что Игуаин продолжит карьеру в "Интер Майами". В этот клуб аргентинский нападающий перейдет на правах свободного агента.
В прошлом сезоне Серии А Игуаин в составе "Ювентуса" провел 32 матча и забил 8 мячей.
Игуаин согласовал с "Ювентусом" разрыв контракта
Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин близок к уходу из туринского клуба.
Фото: AS
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