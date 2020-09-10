Каррера пожелал удачи Миранчуку в "Аталанте"

Бывший игрок "Аталанты" Массимо Каррера пожелал удачи полузащитнику Алексею Миранчуку в его новом клубе.

Фото: ФК "Локомотив"

- Конечно я знаю, что Алексей перешел в "Аталанту". Бергамо - прекрасный город, там всем нравится. Футболистам здесь комфортно. Я думаю, тебе тоже понравится.



Команда тебе подходит. Гасперини - сильный тренер. Но имей ввиду, что придется очень много работать, на тебя там очень рассчитывают, не подведи. В общем, "Аталанте" повезло с Алексеем, а Миранчуку - с "Аталантой", - сказал Каррера в видео YouTube-канала Nobel.



Напомним, 24-летний Миранчук стал игроком "Аталанты" в конце августа. Клуб из Бергамо заплатил за футболиста 14,5 млн евро, однако дебютировать за новый клуб Алексей сможет не сразу. Из-за восстановления от травмы Миранчук пропустит ещё около месяца.