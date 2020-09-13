Игуаин продолжит карьеру в клубе "Интер Майами"

Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин продолжит карьеру в MLS.

Фото: © Marius Becker / Global Look Press

Как сообщает журналист Николо Скира, нападающий заключил контракт с клубом "Интер Майами". Соглашение рассчитано на два года.



Аргентинец будет зарабатывать в США 7,5 млн евро в год.



Игуаин в прошлом сезоне принял участие в 44 матчах, в которых забил 11 мячей и сделал 8 ассистов.