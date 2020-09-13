Как сообщает журналист Николо Скира, нападающий заключил контракт с клубом "Интер Майами". Соглашение рассчитано на два года.
Аргентинец будет зарабатывать в США 7,5 млн евро в год.
Игуаин в прошлом сезоне принял участие в 44 матчах, в которых забил 11 мячей и сделал 8 ассистов.
Игуаин продолжит карьеру в клубе "Интер Майами"
Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин продолжит карьеру в MLS.
Фото: © Marius Becker / Global Look Press
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