"Рабочий день". Невеста Роналду опубликовала горячее фото в купальнике Невеста нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала очередной снимок в купальнике. View this post on Instagram Work day ? @prettylittlething A post shared by Georgina Rodr?guez (@georginagio) on Sep 14, 2020 at 10:27am PDT "Рабочий день", - подписала фото Джорджина Родригес.Напомним, что несколько дней назад Роналду сделал предложение Джорджине во время вечеринки в кругу своих друзей. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Вчера, 21:53 Опубликовал: Соловей Павел Теги: Серия А Родригес Роналду Ювентус Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5