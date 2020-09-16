31-летний хорват подписал контракт с "Дженоа". Соглашение рассчитано на три года, сообщает пресс-служба клуба. Отметим, что ранее полузащитником интересовался "Локомотив".
В прошлом сезоне Серии А Бадель играл в аренде в "Фиорентине", за которую провел 22 матча и забил 1 мяч.
Бадель перешел в "Дженоа". Игроком интересовался "Локомотив"
Полузащитник "Лацио" Милан Бадель сменил клуб.
Фото: Getty Images
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